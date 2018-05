Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hubert Polster wird am 28. Mai verabschiedet © Martina Schmerlaib

Im Bezirk Wolfsberg trauert man um den früheren Bezirksjägermeister Hubert Polster, der am Mittwoch im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Der St. Andräer war Lehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule in St. Andrä und Abgeordneter zum Kärntner Landtag. Er war Hegeringleiter, bevor er 1989 die Funktion des Bezirksjägermeisters im Tal übernahm und 20 Jahre lang die Geschicke der Jägerschaft leitete.

2009 übergab Polster dieses Amt an Walter Theuermann, blieb der Jägerschaft aber als Ehrenbezirksjägermeister und Ehrenmitglied verbunden. Seine Liebe galt seiner Familie und der Natur.

Am Sonntag, den 27. Mai wird um 18 Uhr in der Filialkirche Fischering für den Verstorbenen gebetet. Am Montag, den 28. Mai erfolgt die Verabschiedung nach der Einsegnung und Feier der Seelenmesse um 13.30 Uhr in der Domkirche von St. Andrä.