Der Garten von Familie Zimmer am Hohen Platz in Wolfsberg wurde beschädigt, leicht auch das Haus.

Ein Teil der Mauer wurde mittlerweile abgetragen und der obere Teil geebnet © Martina Schmerlaib

"In der Früh habe ich auf einmal einen lauten Knall gehört und in kurzer Zeit sind die Mauerteile nacheinander eingestürzt“, sagt Gerlinde Zimmer, deren Haus am Hohen Platz in Wolfsberg an das Grundstück des Paurischen Hauses grenzt. Getrennt wurden die Grundstücke durch eine alte Wehrmauer, die in der Vorwoche einstürzte und den Garten sowie das Haus beschädigte.

