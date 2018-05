In einigen Pfarren im Tal wird am Freitagabend ein abwechslungsreiches Programm für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geboten. Die besten Ideen hat man sich in Jakling einfallen lassen.

Auch Pater Gerfried Sitar gestaltet die „Lange Nacht“ im Tal mit © KLZ

Die „Lange Nacht der Kirchen“ wird am 25. Mai gefeiert. Die meisten Termine finden heuer in der Kirche in Jakling statt. Um „Kirche spüren, fühlen, erleben“ geht es um 18 Uhr. Um 19 Uhr spielen die Turmbläser Noah und Matteo. Um 19.10 Uhr wird für Kinder eine Schnitzeljagd veranstaltet. Pater Gerfried Sitar erzählt um 19.30 Uhr vom „Tachen“ am Dachberg. Die Jaklinger Sänger lassen ihre Stimmen um 20 Uhr erklingen. Anschließend bietet Kaplan Bruno Arava um 20.45 Uhr Spezialitäten aus der persischen Küche an.

In der Region 25. Mai: St. Andrä, 17.50 Uhr, Einläuten in allen sieben Kirchen der Stadtpfarre. Ab 19.30 Uhr, Kirche Jakling. Wolfsberg, 19 Uhr, Maiandacht beim Weißen Kreuz. 19.30 Uhr, Kirche Lavamünd. 19.30 Uhr St. Paul, Konvikt mit Skiweltmeister und Pilger David Zwilling.

Im Pfarrhof der Markuskirche in Wolfsberg treffen sich die Teilnehmer an der „Langen Nacht“ um 17.45 Uhr, um zum Weißen Kreuz in Vordergumitsch zu wandern. Dort findet dann um 19 Uhr eine Maiandacht statt. In St. Paul erzählt Skiweltmeister und Pilgerim Festsaal des Konvikts um 19.30 Uhr vom „langen Weg nach Jerusalem und zu mir“. „Glaube – Liebe – Hoffnung“ ist das Thema um 19.30 Uhr in der Kirche Maria Himmelfahrt in Lavamünd.liest Texte, Musik kommt von Outi & Lee.