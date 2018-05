Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Aufgrund von "internen Gründen" kommt es zum Direktoren-Wechsel am Stiftsgymnasium St. Paul: Professor Simon Leschirnig-Reichel wird Pater Thomas Petutschnig ab 7. Juli als Direktor nachfolgen.

Im sanierungsbedürftigen Konvikt in St. Paul werden Unterstufenschüler unterrichtet © Bettina Friedl

Per Elternbrief wurde die Nachricht kurz vor Pfingsten öffentlich: Die Tage von Pater Thomas Petutschnig als Direktor des Stiftsgymnasiums in St. Paul sind gezählt. Neuer Direktor wird ab 7. Juli Professor Simon Leschirnig-Reichel als dienstältester Lehrer und erfahrener Administrator an der Privatschule.

