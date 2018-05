Schon der Vormittag bringt in Unterkärnten Regen und auch am Nachmittag kann es nass werden. Längere sonnige Phasen sind selten. Die Temperaturen klettern maximal auf 24 Grad.

Schwacher Tiefdruckeinfluss und labile Luftmassen zeichnen für unser Wetter verantwortlich. Daher tummeln sich viele Wolken und es bilden sich vermehrt Regenschauer, zum Teil auch Gewitter. Leider können die Wettermodelle die genaue Verteilung der Schauer nicht richtig erfassen. Zonen mit Regen und solche mit Auflockerungen liegen oft sehr nahe beieinander. "Daher ist die Detailprognose derzeit ja auch so enorm schwierig", klagt etwa der Wetterfachmann Werner Troger. Schon am Vormittag gehen einige Regenschauer nieder und auch nachmittags kann es bei dichteren Wolken immer wieder nass werden. Für Überraschungen beim Wetter ist auf jeden Fall gesorgt. Längere sonnige Phasen sind am ehesten in Richtung Völkermarkter Hügelland möglich. Die Temperaturen steigen tagsüber je nach Durchsetzungsvermögen der Sonne maximal auf 20 bis 24 Grad.