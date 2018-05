Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Auf den Regenschirm sollte man am Mittwoch nicht vergessen, auch wenn die Sonne vorerst vom Himmel lacht. Doch wo die Schauer niedergehen, verraten die Wettermodelle der Meteorologen leider nicht genau.

© (c) Brian Jackson - Fotolia

Unsicheres Freizeitwetter, aber warm! Es fehlen derzeit wirklich wetterbestimmende Tief- und Hochdruckgebiete. Damit spielen in erster Linie tagesperiodische Effekte die Hauptrolle beim Wettergeschehen. Nach Auflösung von Restwolken scheint die Sonne zunächst vielfach wieder öfter. Vor Schauern und Gewittern in Sicherheit wiegen darf man sich insbesondere am Vormittag und über Mittag. Später folgen ein paar lokale Schauer nach, speziell im Bergland.