Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© epiximages - stock.adobe.com

Schwacher Hochdruckeinfluss beschert uns am Samstag zumeist recht freundliches Wetter. Vor allem bis über Mittag scheint die Sonne zumeist sogar länger vom Himmel. Nachmittags entwickeln sich dann über einigen Berggipfeln ein paar Quellwolken, die sogar vereinzelt größer werden dürften. Daher sind später am Tag auch wieder einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich. In vielen Orten sollte es jedoch bis zum Abend trocken bleiben. "Deshalb sind am Samstag auch größere Vorhaben in der Natur durchaus empfehlenswert", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger vom Privatwetterdienst optimistisch. Außerdem erreichen die Temperaturen in den Nachmittagsstunden vielerorts frühsommerliches Niveau. Wir erwarten zum Beispiel in Eberndorf Werte um 27 Grad und in Bad. St. Leonhard um 25 Grad.