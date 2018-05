Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Offnerplatzl wird auch diesmal Live-Musik gespielt. Ansonsten nur am Weiher und beim Bardel-Eck © Bettina Friedl

Über 10.000 Gäste strömten jährlich zum Wolfsberger Stadtfest. „Heuer wird es das Stadtfest aufgrund der Bauaktivitäten in der Innenstadt nicht geben, nachdem eine Durchführung nicht an allen gewohnten Plätzen möglich ist“, so Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz. Stattdessen wurde eine abgespeckte Variante ins Leben gerufen: das „Zukunftsfest“, das sich von der Johann-Offner-Straße bis zum Weiher ziehen wird. Dieses findet am 29. Juni (an einem Freitag) statt – mit Abendshopping, Live-Musik und Kinderprogramm ab 19 Uhr. Nur wenige Tage später rollen dann die Bagger zur Umgestaltung des Hohen Platzes an.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.