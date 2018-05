830.000 Euro fließen in den Hochwasserschutz. Im Zuge des ersten Nachtragsvoranschlages in Wolfsberg wurden zusätzliche Gelder verteilt.

In den Hochwasserschutz der Lavant werden 600.000 Euro investiert © Gubisch

Das Geld wird für dringend nötige Maßnahmen verwendet: Es geht um rund 2,6 Millionen Euro, die im Zuge des ersten Nachtragsvoranschlages im Wolfsberger Gemeinderat am Donnerstag verteilt wurden. 420.000 Euro fließen zusätzlich in den Ausbau von Straßen, wie in die Ladinger Straße, die Lindhof Straße und in einen Teil der Wöllinger Straße. Weitere 350.000 Euro werden für kleinere Straßensanierungen und für Siedlungsstraßen zur Verfügung gestellt.

