Auf der Soboth Bundesstraße wurden im Rahmen eines Pilotprojektes 2016 Straßenmarkierungen angebracht © KK/Land Höher

Es vergeht kaum ein Jahr, in welchem auf der Südsteirischen Grenzstraße im Bereich der Soboth kein Motorradunfall passiert. Zu oft endet der Ausflug auf dem zweirädrigen Gefährt auch tödlich. Erst vergangene Woche verlor ein Slowene die Kontrolle über sein Motorrad. In einer Linkskurve geriet er an die Bordsteinkante und prallte frontal gegen eine Betonstützmauer. Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. „Die häufigsten Unfallursachen sind überhöhte Geschwindigkeit und Fahrfehler“, sagt Johann Schranzer vom Bezirkspolizeikommando Wolfsberg. Vergangenes Jahr wurden im Lavanttal 22 Motorradunfälle verzeichnet, zehn davon alleine auf der Soboth. Weitere „Hotspots“ sind der Griffner Berg sowie der Twimberger Graben in Richtung Pack. Einen tödlichen Ausgang hatte im vergangenen Jahr zum Glück keiner der Unfälle.

