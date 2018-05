Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Pumpspeicherkraftwerk Koralm: Nachbarland Steiermark könnte eine Alm, die von der Fachschule Grottenhof-Hardt genützt wird, an Kraftwerksbetreiber verkaufen. Es gibt bereits eine Art Nutzungsvertrag.

So könnte das Kraftwerk ausschauen (Rendering) © Koralmkraft Grafik

Die landwirtschaftliche Fachschule Grottenhof-Hardt, betrieben vom Land, besitzt eine rund 120 Hektar große Alm in Garanas. Nun heißt es, das Land würde Teile der Alm an Alfred Liechtenstein und Peter Masser, die in dem Gebiet ein Pumpspeicherkraftwerk errichten wollen, verkaufen.

