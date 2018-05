Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Zum 25. Mal findet der Wolfsberg Cup statt. 60 Mannschaften aus neun Nationen sind dabei. Insgesamt werden in der Sportstadt Wolfsberg rund 1500 Menschen erwartet.

Jubel in der ATSV-Arena bei der Siegerehrung im Vorjahr © Veranstalter

Am kommenden Pfingstwochenende steht Wolfsberg ganz im Zeichen des Fußballs. Der Wolfsberg Cup, veranstaltet vom ATSV in Kooperation mit Euro-Sportring, findet zum 25. Mal statt. 60 Mannschaften aus den Altersklassen U8, U10, U12 und U14 werden teilnehmen.

„Die Jugendlichen kommen aus neun Nationen, aus Ungarn, Polen, Tschechien, der Slowakei, aus Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien und Kroatien“, zählt ATSV-Obmann Otto Wegscheider auf. Mit Spielern, Eltern und Betreuern werden rund 1500 Menschen in der Sportstadt Wolfsberg erwartet.

