In St. Stefan kam es in mehreren Bereichen zu Überschwemmungen. Auch der Weinlehrpfad in Wolfsberg wurde beschädigt.

Im Außenbereich der Druckerei Theiss kam es zu Überschwemmungen © Bachhiesl

In St. Stefan und Umgebung hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehren am Dienstag alle Hände voll zu tun. Bäche traten über die Ufer, Äcker wurden überschwemmt und Keller überflutet. Bei der Druckerei Theiss kam es im Außenbereich zu einer Überschwemmung, in das Gebäude drang kein Wasser ein. Weiters drohte ein Rückhaltebecken am Koralmblickweg überzulaufen und in Gemmersdorf ist Wasser in ein Wohnhaus eingedrungen.