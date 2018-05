Facebook

Von links: Erster Bürgermeister German Hacker, Direktorin Karin Lichtenegger, Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz und Direktor Markus Hahn mit Schülern bei der Buchpräsentation © Stadtpresse

Die Städte Wolfsberg und Herzogenaurach in Deutschland sind seit 50 Jahren befreundet. Die 1968 besiegelte Partnerschaft knüpft an eine 700-jährige gemeinsame Zugehörigkeit zum Erzbistum Bamberg an. Eine 34-köpfige Delegation aus Wolfsberg besuchte nun die fränkische Stadt, in der auch die großen Sport-Unternehmen Adidas und Puma beheimatet sind. German Hacker, Erster Bürgermeister in Herzogenaurach, stellte das Treffen unter das Motto: „Kärntner Entspanntheit trifft auf fränkische Gemütlichkeit“. Wolfsbergs Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz bedankte sich für die jahrelange Gastfreundschaft und für das Engagement der Städtebeauftragten Anni Eisler, Rosa Abel sowie Robert Schmid und Sylvia Freimuth. „Es ist eine gelebte und lebendige Partnerschaft“, sagte er. Die Wolfsberger Delegation beim Besuch in Herzogenaurach Foto © Stadtpresse

Stadtwappen als Gastgeschenk

Schlagholz kam nicht mit leeren Händen, er überreichte mit den Stadträten Josef Steinkellner und Christian Stückler eine großformatige Keramik, die das Wolfsberger Stadtwappen zeigt, gefertigt vom Künstler Karl Schüssler. Bei dem viertägigen Besuch war auch die Direktorin der Volksschule St. Johann, Karin Lichtenegger, vertreten, die mit ihren Kollegen aus Herzogenaurach, Markus Hahn, das Buch „Zum Glück gibt’s Sprache“ präsentierte. Dieses entstand im Zuge eines Projektes, an dem sich Schüler beider Schulen beteiligten. Die Delegation aus Wolfsberg trug sich im Goldenen Buch der Stadt Herzogenaurach ein Foto © Stadtpresse

Mit dabei beim Besuch waren unter anderem auch Dechant Engelbert Hofer, die früheren Vizebürgermeister Herbert Eile, Manfred Gartner, Karlheinz Frauwallner, die ehemaligen Stadträte Ernst Spinotti und Peter Zernig sowie der frühere Gemeindefeuerwehrkommandant Egon Kornherr, der 1968 gemeinsam mit dem Herzogenauracher Ehrenkreisbrandrat Karl-Heinz Schalk die Partnerschaft auf Feuerwehr-Ebene begründete. Ein Gegenbesuch in Wolfsberg ist im Oktober geplant.