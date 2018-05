In der Nacht auf Montag stiegen bisher unbekannte Täter in den Bauhof in Bad St. Leonhard ein. Alarm wurde ausgelöst. Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro.

© Lisa Steinthaler

Warum in den Bauhof in Bad St. Leonhard mittlerweile drei Mal eingebrochen wurde, ist Bauhofleiter Ewald Gunzer ein Rätsel. "Bei uns gibt es kein Bargeld zum Holen", sagt er. Seit dem letzten Einbruch vor wenigen Jahren wurde eine Alarmanlage installiert. Diese weckte den Bauhofleiter in der Nacht auf Montag, den 14. Mai. Bisher unbekannte Täter drangen in den Bauhof der Gemeinde des Oberen Lavanttals ein. Sie verschafften sich über das WC-Fenster Zutritt zum Bauhof und haben dabei allerdings den Alarm ausgelöst. Der Alarm dürfte die Einbrecher verschreckt haben, denn gestohlen wurde nichts. Durch den Einbruch ist ein Sachschäden in der Höhe von rund 1000 Euro entstanden.

