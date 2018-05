Bad St. Leonhard Bauhof war Ziel eines Einbruches

In der Nacht auf Montag stiegen bisher unbekannte Täter in den Bauhof in Bad St. Leonhard ein. Alarm wurde ausgelöst. Schadenshöhe noch unbekannt.

© Lisa Steinthaler

Gerade sichert die Polizei die Spuren und Bauhofleiter Ewald Gunzer überprüft den Schaden im Bauhof in Bad St. Leonhard. In der Nacht auf Montag, den 14. Mai drangen bisher unbekannte Täter in den Bauhof der Gemeinde des Oberen Lavanttals ein. Sie verschafften sich über das WC-Fenster Zutritt zum Bauhof und haben dabei allerdings den Alarm ausgelöst. Eventuell hat der Alarm die Einbrecher verschreckt, denn große Gerätschaften wurden zumindest nicht gestohlen. Noch steht nicht fest, was abhanden gekommen ist und wie hoch die Schadenssumme ist.

