In St. Gertraud stürzte eine Baum auf Zuggleise und Stromleitungen. Die Strecke musste von der Feuerwehr Frantschach-St. Gertraud geräumt werden. Es kam niemand zu Schaden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehrleute von Frantschach-St. Gertraud unter Einsatzleiter Sandro Monsberger rückten an © FF Frantschach-St. Gertraud

Am Sonntag gegen 21.30 Uhr hörte ein 57-jähriger Mann aus St. Gertraud im Lavanttal ein lautes Krachen. Als er nachschaute, sah er, dass ein Baum auf die Eisenbahngleise, die an seinem Haus in Vorderwölch vorbeiführen, gestürzt war.

Der Mann alarmierte sofort die Polizei Wolfsberg. Die Beamten rückten aus und stellten fest, dass ein Baum auf die Strom- und Signalleitung sowie auf die Zuggleise gekracht war. Der Eisenbahnverkehr war dadurch gefährdet.

Sofort rückten elf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr-St. Gertraud mit Einsatzleiter Sandro Monsberger an, um den Baum von den Gleisen zu entfernen. Während der Aufräumarbeiten war die Strecke gesperrt. Nach einer Stunde hatten die Feuerwehrleute die Strecke wieder geräumt.

Ein Baum lag auf den Gleisen © FF Frantschach-St. Gertraud