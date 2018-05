Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Raum Preitenegg wurde schwer getroffen © Georg Bachhiesl

Nach den heftigen Regenfällen, die am Samstag über Teilen Unterkärntens niedergegangen waren, sind die Aufräumarbeiten zum Großteil beendet. Betroffen war vor allem der Bezirk Wolfsberg. In Hintertheißenegg schwollen der Knauder- und der Theklagrabenbach stark an. Unterspülungen und Vermurungen waren die Folge. Die Keller zweier Häuser wurden überflutet und mussten ausgepumpt werden. Nahe der beiden Häuser lösten sich Erdmassen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.