Die Feuerwehren Wolfsberg und St. Marein bargen Sonntagfrüh einen Anhänger aus der Lavant. Er war aus bislang unbekannter Ursache in den Fluss gestürzt.

Nach einer Stunde war der Anhänger wieder an Land © KK/FF Wolfsberg

Zu einem technischen Einsatz rückten Sonntagfrüh die Feuerwehren Wolfsberg und St. Marein aus. Ein Pkw-Anhänger war am Sonnhalberweg in Wolfsberg aus bislang unbekannter Ursache in die Lavant gestürzt. Den Kameraden gelang es, binnen einer Stunde den Anhänger zu bergen.

Im Einsatz standen acht Leute der Feuerwehr Wolfsberg sowie sieben der Feuerwehr St. Marein.

Foto © KK/FF Wolfsberg