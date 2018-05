Facebook

Vertreter des Landes, der Gemeinden und der ÖBB stellten das neue Konzept vor © Rosina Katz-Logar

Der neue Elektrobus, der Ende Juni den bestehenden Testbus ablösen wird, wird die Menschen aus Eberndorf, Globasnitz und St. Michael ob Bleiburg miteinander verbinden und die Mitarbeiter der Unternehmen Mahle und Bosch sicher zum Arbeitsplatz und zurückbringen. Dies teilte der für den Verkehr zuständige Landesrat Ulrich Zafoschnig gam Freitag in St. Michael ob Bleiburg mit. „Wir wollen die Mobilität und die Wirtschaft im ländlichen Raum verbessern“, sagte er. Durch das neue Verkehrskonzept, das sowohl auf den Zugfahrplan als auch auf die Schichtarbeit der Unternehmen abgestimmt sei, erwarte er sich auch mehr Arbeitsplätze.



Mit dem Elektrobus kann man 31 S-Bahn-Züge, die täglich zwischen Klagenfurt und Wolfsberg verkehren, bequem erreichen. „Schon im Probebetrieb ist ein Zuwachs an Fahrgästen deutlich“, sagte Reinhard Wallner, Regionalmanager beim ÖBB Personenverkehr. Vor allem für Studenten und ältere Menschen seien die neuen Verbindungen von Vorteil. „Wir bleiben überall stehen, wo Menschen warten“, meinte der Manager. Dies gilt auch für Touristen der Region Klopeiner See.

Von einem Vorzeigeprojekt, das in Europa einzigartig ist, sprach Alfred Loidl, Regionalmanager der ÖBB Postbus GmbH. „Wir haben eine Kooperation mit der Kelag, die nur Ökostrom liefert und eine Ladestation in Bleiburg“, sagte er. Der Bus wird pro Tag 311 Kilometer zurücklegen. Pro Jahr können 62 Tonnen CO² eingespart werden.