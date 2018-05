Facebook

Die erfolgreichen jungen Sportler © KK/Privat

Beim Kärntner Gelbgurt-Turnier traten knapp 70 Sportler von zehn Kärntner Vereinen an. Darunter zwölf Judokas vom ASKÖ Judoclub Long Life Wolfsberg: Gold holten sich Elena Radl und Elias Mayer, Silber ging an Julian Trojan, Sebastian Gernig, Pius Slanic, Maximilian Wadler und Fabian Mayer, Bronze an Martin Fellner.