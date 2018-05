Großer Erfolg für "FlöTussis" beim Landesfinale des Bewerbs "Musik in kleinen Gruppen". Aber auch Holzbläserensemble "Lei Drei" darf zum Bundesfinale fahren.

"FlöTussis" © KK/Privat

Mit beeindruckenden 96 von 100 möglichen Punkten hat sich das Lavanttaler Querflötenensemble „FlöTussis“ mit Sophie Stürzenbecher, Elisa Stürzenbecher, Anna Maria Kienleitner und Laura Baumgartner beim Landesfinale von „Musik in kleinen Gruppen“ für den Bundesbewerb im Oktober qualifiziert. Mit dem Holzbläserensemble „Lei Drei“ (93,25 Punkte) wird eine weitere Lavanttaler Gruppe am Bundesentscheid, der in Innsbruck stattfinden wird, teilnehmen.