Arbeiterkammer Wolfsberg musste 2017 in 591 Fällen für Arbeitnehmer aktiv werden. 68 Mal wurde der Klagsweg beschritten. Auffallend war, dass viele Dienstverhältnisse im Krankenstand aufgelöst wurden

Laut AK auffallend, dass viele Dienstverhältnisse im Lavanttal im Krankenstand aufgelöst wurden © Wolfilser - stock.adobe.com

Die Vorenthaltung der gesetzlichen Abfertigung, die Kündigung während des Urlaubs oder die Verweigerung der Urlaubsersatzleistung für eine karenzierte Angestellte: Das sind nur einige Beispiele, mit denen die Rechtsexperten der Arbeiterkammer Wolfsberg im Jahr 2017 zu tun hatten.



„Am häufigsten waren wir mit der Auflösung von Dienstverhältnissen, nicht bezahlten Überstunden und Falscheinstufungen konfrontiert. Auffallend war, dass viele Dienstverhältnisse im Krankenstand aufgelöst wurden“, sagt Jürgen Jöbstl, Leiter der AK-Bezirksstelle Wolfsberg. Doch meist wenden sich die Arbeitnehmer erst an den kostenlosen Rechtsschutz der Arbeiterkammer, wenn ihr Dienstverhältnis beendet ist. „Viele trauen sich vorher nicht, da sie Angst um ihren Job haben“, spricht Jöbstl aus Erfahrung. Achtung! Wenn eine einvernehmliche Lösung unterschrieben wird, kann auch die Arbeiterkammer nicht helfen.



Insgesamt haben die Experten der Arbeiterkammer im Vorjahr 591 Fälle in Wolfsberg vertreten, wobei für die Arbeitnehmer rund 4,26 Millionen Euro erkämpft wurden. Die hohe Summe ist auf die Pleiten im Vorjahr zurückzuführen. „Aufgrund der Insolvenzen im Jahr 2017 wurden vom Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer offene Forderungen von knapp vier Millionen Euro angemeldet. Dabei ging es um 262 Fälle. 138 Arbeitnehmer kamen von der Firma MLW-Montagen in St. Stefan“, erklärt Jöbstl.

