Beim Einfahren in den Kreisverkehr krachte eine 18-jährige Wolfsbergerin gegen das Auto einer 25-jährigen Wolfsbergerin. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

© Schmerlaib

Am Donnerstag gegen 13.25 Uhr lenkte eine 18-jährige Frau aus Wolfsberg ihren PKW in Wolfsberg auf der Gemmersdorfer Straße Richtung Kreuzungsbereich mit der Auenfischerstraße an der Südtangente. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kollidierte sie dabei mit ihrem Fahrzeug mit dem bereits im Kreisverkehr befindlichen PKW einer 25-jährigen Frau aus Wolfsberg.