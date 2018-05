Kleine Zeitung +

Wolfsberg So rüstet sich das Stadionbad für den Saisonstart

Hochbetrieb für Badebetrieb am Samstag in Wolfsberg. Benötigt: 5500 Kubikmeter Wasser, 100 Tonnen Sand und 1620 Filterdüsen. Der Eintritt am Samstag ist frei.