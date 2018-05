Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernhard und Marion Spörk mit DHT-Chef Manuel Kienzl © Bettina Friedl

Das Ehepaar Marion und Bernhard Spörk aus Wolfsberg reist gerne. „Auf unserer letzten China-Reise stießen wir auf einer Messe in Hongkong auf Lounge-Möbel, die man das ganze Jahr über im Freien stehen lassen kann. In Österreich sind diese extrem teuer“, erzählt Marion Spörk, die in Wolfsberg die „bunt und grün“-Blumengeschäfte beim Euco-Center und FMZ betreibt. Und so ließ das Paar einen Container mit 22 Lounge-Garnituren nach Österreich verschiffen: große und kleine Garnituren, Stühle und Liegen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.