Um rund 15.000 Euro wird in der Freizeitanlage St. Andräer See „Calisthenics Park“ errichtet. Noch vor dem Sommer soll dieser fertig sein.

So soll der neue Trainingspark am Mettersdorfer See aussehen © Privat

In großen Städten zählen sogenannte „Calisthenics Parks“, also Trainingsparks im Freien, längst zu beliebten Fitness-Trends. Schon bald wird es auch in St. Andrä so einen Trainingspark mit vielen unterschiedlich hohen Stangen geben. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene können dabei mit dem eigenen Körpergewicht trainieren.

