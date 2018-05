Sonderausstellung in St. Paul widmet sich Johannes Gutenberg. Eine seiner Bibeln verkauften die Mönche 1930. Sie wird heute in Washington aufgewahrt. Das Motiv war damals Geldnot.

Insgesamt sechs Räume sind im Museum des Stiftes St. Paul heuer der Sonderausstellung über Johannes Gutenberg gewidmet © Markus Traussnig

Es waren große finanzielle Nöte, die die Benediktinermönche des Stiftes St. Paul im Jahr 1930 dazu bewogen, eines der kostbarsten Exemplare ihrer reichhaltigen Sammlung zu verkaufen. Eine Gutenberg-Bibel wechselte den Besitzer und gelangte in die Vereinigten Staaten von Amerika.

„Zahlreiche Klöster haben sich damals von Stücken aus ihren Sammlungen getrennt, weil sie Geld brauchten. Da waren wir nicht die Einzigen. In der Wirtschaftskrise benötigte man Bargeld“, sagt Kustos Frater Maximilian. Um 270.000 Dollar kauften die Amerikaner die Gutenberg-Bibel, die seither in der Kongressbibliothek des Kapitols in Washington aufbewahrt wird. „Das war zweifellos eine schöne Summe. Aber wir wollen gar nicht wissen, was sie heute wert ist“, schmunzelt Frater Maximilian.

Rund um diese Gutenberg-Bibel hält sich seither hartnäckig die Legende, dass amerikanische Präsidenten auf dieses Exemplar ihren Treueschwur leisten. „Daran ist nichts wahr“, klärt Frater Maximilian auf und fügt hinzu: „Lediglich für die Angelobung von Jimmy Carter wurde die Gutenberg-Bibel bereitgelegt. Er hat sie aber nicht verwendet, sondern den Eid auf eine Familienbibel abgelegt.“

