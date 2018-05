Facebook

Nico Findenig, Walter Juri und Karl Schwabe (von links) © KK/Privat

Die Studentenverbindung Paulinia in St. Paul organisiert regelmäßig für ihre Mitglieder und Gäste so genannte „Wissenschaftliche Abende“, bei denen interessante Persönlichkeiten zu aktuellen Themen sprechen. Kürzlich konnte Organisator Karl Schwabe Infineon-Manager Walter Juri zu einem Vortrag über die Entwicklung der Mikroelektronik begrüßen. Juri (Jahrgang 1963) wuchs in St. Paul auf und besuchte nach der Hauptschule in St. Paul die Höhere technische Bundeslehranstalt für Elektrotechnik in Hollabrunn. Nach dem Abschluss seiner Schulausbildung begann er sein Berufsleben bei Siemens in Villach im Design Center für Mikroelektronik und in München im Bereich "Halbleiter". 1999 entstand aus dieser Sparte von Siemens der heutige Konzern Infineon Technologies AG.