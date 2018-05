Das Wolfsberger Tanzstudio "Dancepoint" war mit 80 Tänzer zwischen sieben und 20 Jahren bei den österreichischen Meisterschaften in Wiener Neustadt vertreten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Dancepoint

In insgesamt acht Disziplinen ertanzten sich die Wolfsberger den Meistertitel bei den österreichischen Showdance Meisterschaften in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Insgesamt 80 Tänzer zwischen 7 und 20 Jahren des Tanzstudios Dancepoint nahmen daran teil. Und zwar sehr erfolgreich, denn gleich 16 Pokale konnten sie mit nach Hause nehmen. Insgesamt wurden 17 Choreografien einstudiert. "Wir sind sehr stolz. Dieser geniale Erfolg über alle Altersklassen und Disziplinen zeigt uns, dass wir alles richtig gemacht haben", sagen die Trainer Claudia Petschenig und Jochen Bistricky.

Die stolzen Tänzer mit ihren Pokalen Foto © Privat Auch die jüngsten Tänzer kehrten siegreich zurück Foto © Privat