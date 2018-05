In den Polytechnischen Schulen fanden dieser Tage Landeswettbewerbe statt. In Wolfsberg im Fachbereich Holz und in der PTS in Völkermarkt in den Fachbereichen Metall und Handel/Büro.

In Wolfsberg wurde eifrig getischlert © Privat

Die besten Schüler der Polytechnischen Schulen in Kärnten nahmen an den Landesbewerben teil. Am 2. Mai fand beispielsweise an der Schule in Wolfsberg der Wettkampf für den Fachbereich Holz statt. Binnen vier Stunden mussten die Schüler eine Brotdose aus Kieferholz fertigen. Von den Teilnehmern wurden die Grundfertigkeiten der Holzbearbeitung (Messen, Sägen, Hobeln, Bohren, Stemmen, Zinken, Oberflächenbehandlung) abverlangt. Die Werkstücke wurden durch eine Jury, bestehend aus dem Bezirksinnungsmeister Hermann Wech und Tischlermeister Hans-Jörg Fürnschuß, beurteilt. Der Sieg ging schließlich an den Schüler Mike Dvorjak aus der PTS in Völkermarkt. Den zweiten Platz belegte Ebrahim Abu Atteh, aus der PTS Wolfsberg vor Rene Gruber, der die PTS Feldkirchen vertrat.

Ebenfalls am 2. Mai zeigten an der PTS in Völkermarkt die Schüler der Fachbereiche Metall sowie Handel/Büro ihr Können. Es wurden Geschäftsbriefe geschrieben, kalkuliert oder eben gefeilt, gebohrt und gesägt - je nach Fachbereich. Bei den Metallern konnte Schulleiter Franz Borotschnig Rene Regenfelder von der PTS Feldkirchen zum ersten Platz sowie Noel Sima (Althofen, 2. Platz) und Christian Koschu (Feldkirchen, 3. Platz) gratulieren. Im Bereich Handel/Büro setzten sich Christina Grün (Althofen) vor Dustin Triebernig (Völkermarkt) und Lisa-Marie Foditsch (Feldkirchen) durch. v.L.: Franz Borotschnig (Schulleiter PTS VK), Alle Teilnehmer aus den PTS’n Kärntens, Angelika Stähle (Landesbeauftragte für den Fachbereich Handel/Büro) Foto © Privat v.L.: Franz Borotschnig (Schulleiter PTS VK), Sima Noel (PTS Althofen), Koschu Christian (PTS Feldkirchen), Regenfelder Rene (PTS Feldkirchen), Lehrlingsausbilder von MAHLE Siegfried Krall, Leiter der Messtechnik von MAHLE Jared Sowa, Fachbereichsleiter PTS Hartmut Rainer Foto © Privat