Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Es wird wieder etwas wärmer in Unterkärnten. Die Sonne strahlt länger vom Himmel, Regenschauer sind aber nicht ausgeschlossen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Teils freundlich, Erwärmung. Mit südlichen oder östlichen Winden gelangen warme und labile Luftmassen ins Land. Dabei scheint die Sonne zum Teil länger. Lokale Schauer mit Regen sind aber ziemlich sicher auch dabei. In Bergland und Richtung Eisenkappel sind Schauer am wahrscheinlichsten, insbesondere am Nachmittag. "Leider können selbst die besten Wettermodelle Ort und Zeitpunkt der Schauer nicht genau erfassen", weiß der Meteorologe Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Im Vergleich zum Vortag ist auch temperaturmäßig wieder ein Trend nach oben erkennbar. Hinweis für alle Freizeitsportler: Man kann auf jeden Fall längere Unternehmungen im Freien durchführen. Die Wolken sollte man jedoch immer genau im Auge behalten. Ein Regenschauer ist manchmal schneller da, als man erwartet.