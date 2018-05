Facebook

Nicht ganz stabil, weniger warm. Über den Alpen ist eine flache Druckverteilung vorherrschend. Zusammen mit kühler Luft in der Höhe nimmt die Schauerneigung im Tagesverlauf gebietsweise zu. Vor allem gegen Mittag und am frühen Nachmittag können sich einige Regenschauer ausbilden. Es regnet dabei nicht überall. "Welche Orte genau einen Regenguss abbekommen, ist nur schwer vorhersagbar", weist der Meteorologe auf die Unsicherheiten bei der Detailprognose hin. Vor allem im Bergland rund um Reichenfels können sich vermehrt dickere Quellwolken und nachfolgend auch einige gewittrige Regenschauer ausbilden. Überall sonst kann sich die Sonne nach Auflösung von morgendlichen Restwolken bald wieder besser in Szene setzen und die Bedingungen sind auch wieder stabiler als am Vortag. In St. Paul im Lavanttal hat es etwas mehr als 20 Grad am Nachmittag.