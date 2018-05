Facebook

Eine Kaltfront naht, 20 bis 25 Grad. Vom Westen her nähert sich nun langsam eine Kaltfront. Der genaue Zeitpunkt, wann sie bei uns eintrifft ist derzeit aber noch nicht zu nennen. Die Luftschichtung ist aber recht labil. Voraussichtlich zeigt sich am Sonntag, dem Muttertag zunächst noch öfter und auch länger die Sonne und das Wetter ist somit recht freundlich. Tagsüber nehmen jedoch die Wolkenanteile am Himmel zu und vor allem später am Tag sind ein paar Regenschauer oder Gewitter möglich. Wann genau und ob überhaupt diese auftreten steht noch in den Sternen. Die Temperaturen sind angenehm und erreichen tagsüber zum Beispiel in Lavamünd Werte nahe 25 Grad. "Bei Muttertagsspaziergängen sollte man ab dem Nachmittag etwas vorsichtiger sein und die Vorgänge am Himmel immer wieder einmal genauer beobachten", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger.