Die Temperaturen erreichen am Samstag in Unterkärnten bis zu 22 Grad. Der Vormittag dürfte sonnig werden, am Nachmittag ziehen Wolken auf. Vereinzelt sind Gewitter möglich.

© Fuchs Jürgen

Labil geschichtete Luftmassen bestimmen am Samstag weitgehend das Wetter in unserem Land. Vormittags zeigt sich jedoch häufig sogar wieder länger die Sonne am Himmel und es ist somit auch recht freundlich. Im Laufe des Tages werden dann aber die Quellwolken über den Bergen langsam größer und sie breiten sich danach auch teilweise über die Niederungen aus. Ein paar Regenschauer oder sogar vereinzelte Gewitter dürften dann zum Abend hin folgen. "Überall wird man aber nicht unbedingt nass werden müssen", übt sich der Meteorologe Reinhard Prugger etwas in Zweckoptimismus. Die Temperaturen sind durchaus angenehm, es könnte zu dieser Jahreszeit jedoch bereits deutlich wärmer sein. Die höchsten Temperaturen am Nachmittag erreichen zum Beispiel in St. Paul im Lavanttal und in Griffen Werte nahe 22 Grad.