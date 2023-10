Steirer schlug Kärntner Whiskyglas ins Gesicht: Auf einem Auge blind

Die beiden Männer gerieten in der Nacht auf Montag in einem Lokal in Wolfsberg aneinander. Mehrere Splitter gerieten in das rechte Auge des Kärntners. Dieses konnte trotz mehrstündiger OP nicht gerettet werden.