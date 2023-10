Eine 55-jährige Steirerin ist am Sonntagvormittag auf der Südautobahn (A2) im Bereich Bad St. Leonhard bei der Fahrbahn zu weit nach links gekommen. Dabei touchierte sie die Leitschiene und erlitt schwere Verletzungen.

Die Frau stellte ihr schwer beschädigtes Auto noch selbst auf dem Pannenstreifen ab. Anschließend wurde sie von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht, so die Polizei Sonntagnachmittag in einer Aussendung.