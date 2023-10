"Goldener Nagel" für die Koralmbahn in Kärnten: Letztes Gleis ist verlegt

In 58 Tagen nimmt der Kärntner Abschnitt der Koralmbahn den Betrieb auf. Am Freitag wurden die letzten Arbeiten an den Gleisen und Weichen vorgenommen. Bis zum Start gibt es aber noch einiges zu tun.