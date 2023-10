Der Bauwirtschaft brechen in Österreich, aber auch international, die Aufträge weg. Dazu kommen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Energie- und die Finanzmärkte. Dieses Zusammenspiel wirkt sich entsprechend negativ auf die Auftragslage in der Holzindustrie aus. Das Sägewerk Stora Enso gab nun bekannt, dass es aufgrund der schwachen Nachfrage, dem Abbau von Lagerbeständen und den gestiegenen Kosten die Produktion im Werk Bad St. Leonhard vorübergehend einstellt.