Es sind schwere Anschuldigungen, welche die Nichte Maximilian Schells, Marie Theres Relin, in ihrem Buch "Szenen keiner Ehe" gegen ihren Onkel erhebt. Maximilian Schell, der 2014 verstorbene Schauspieler und Oscar-Preisträger, soll sie im Alter von 14 Jahren sexuell missbraucht und entjungfert haben. Nach der Enthüllung durch ihre Cousine brach auch die Tochter des Weltstars ihr jahrelanges Schweigen. Die heute 34-jährige Nastassja Schell soll als Kind ebenfalls und mehrfach von ihrem Vater missbraucht worden sein. In der Familie soll sie mundtot gemacht worden sein, erst nun fand sie den Mut zu sprechen.