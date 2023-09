Nicht viel dazugelernt hat offenbar ein Betrugsopfer aus dem Bezirk Völkermarkt. Schon vor drei Jahren wurden dem 49-Jährigen bei "Investitionen in Kryptowährungen" mehrere Tausend Euro abgeknöpft. Jetzt meldeten sich die Betrüger wieder und versprachen die Auszahlung von 92.000 Euro.

Um in den Genuss der Auszahlung des "Investmentgewinns" zu kommen, müsse der 49-Jährige nur einen geringen Betrag an Gebühren bezahlen. Um dies zu tun, erstattete der Mann den Betrügern via Fernwartungssoftware Zugriff auf sein Smartphone. Schließlich bemerkte er, dass ohne sein Wissen erneut mehrere Zehntausend Euro an ein unbekanntes Konto überwiesen wurden. Er erstattet Anzeige bei der Polizei.