Kunterbunte Schaukelpferde, Bäume und Sträucher - so sieht die neue Außenanlage des Kindergartens in Bad St. Leonhard aus. Auf dem Grundstück der ehemaligen Gärtnerei Girod entstand nämlich in den letzten vier Monaten ein zweistöckiger Baukörper, der durch einen Verbindungstrakt an den Altbestand angeschlossen wurde. Mit den Arbeiten wurde Ende April begonnen, zeitgerecht zum neuen Kindergartenjahr wurde dieser jetzt fertiggestellt. "Durch das neue Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz wurde eine Erweiterung des Gebäudes des Kindergartens nötig", berichtet Bürgermeister Dieter Dohr (Liste Dohr).