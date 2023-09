Es ist kein Pack-Derby, bei dem gegeneinander "gespielt" wird und es Sieger und Verlierer gibt. Bei der ersten Pack-Konferenz heute ab 12 Uhr im Rathaus Wolfsberg geht es vielmehr ums Miteinander. Erstmals überhaupt setzen sich die Landesregierungen der Steiermark und Kärntens mit den Landeshauptleuten Christopher Drexler (ÖVP) und Peter Kaiser (SPÖ) an der Spitze mit den Klubobleuten der Koalitionspartner (also von SPÖ und ÖVP) an einen Tisch. Gewinner wollen alle sein: Der Fokus ist auf die Koralmbahn gerichtet, die spätestens mit der Voll-Inbetriebnahme Ende 2025 der Bevölkerung und der Wirtschaft beider Bundesländer Vorteile bringen und den Wirtschaftsraum Kärnten-Steiermark noch enger zusammenbringen soll. Gemeinsam will man bei der Konferenz in Wolfsberg "die Weichen für die Zukunft stellen", jetzt auf politischer Ebene. Weitere gemeinsame Sitzungen sollen folgen, das wurde bereits deponiert.