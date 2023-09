Schwer verletzt wurde ein Motorradlenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich) bei einem Unfall in Preitenegg. Der 56-Jährige war als erster einer Gruppe von drei Motorradfahrern auf der Packer Straße (B 70) von Preitenegg kommend in Richtung Twimberg unterwegs.

In Unterpreitenegg kam er mit seinem Motorrad in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und zu Sturz. Dabei wurde sein rechtes Bein zwischen Motorrad und Straßenböschung eingeklemmt, wodurch der Motorradfahrer schwere Verletzungen am Unterschenkel bzw. Sprunggelenk erlitt. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg gebracht.