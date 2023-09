Bevor am 12. Oktober die zweite Staffel von "Forsthaus Rampensau" auf ATV startet, gibt der österreichische Privatsender der Reihe nach auch die Promi-Paare bekannt, die es für den Dreh in eine Lavanttaler Hütte zog.

Nach der Bekanntgabe, dass es auch den umstrittenen ATV-Bauern Marius Engelbert alias "Mr. Egosexuell" für den Dreh ins Lavanttal verschlug, wurde jetzt ein weiteres Teilnehmerpaar enthüllt, das ebenfalls durch ATV bekannt wurde. Beim sechsten Paar handelt es sich um Tamara und Alex, die vom Gemeindebau in die rund 300 Jahre alte "Dieschgerbrentl"-Hütte "gezogen sind". Transgender Tamara (53) aus Wien, früher Alfred, ist vor allem unter den "Mein Gemeindebau"-Zuschauern bekannt. Sie kämpft in der Lavanttaler Hütte zusammen mit ihrem Ex Alex um 20.000 Euro und den Titel "Rampensau 2023".

Schon die erste Staffel des Trash-TV-Formates sorgte für kontroverse Meinungen. Zu sehen gab es vorwiegend nur seichte Gespräche und nackte Haut. Ein freizügiges Paar wurde sogar wegen einer nicht akzeptablen Äußerung aus der Lavanttaler Hütte geschmissen. Dennoch verfolgten Österreichs erste Promi-Realityshow rund zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Von 1. Juni bis 21. Juli wurde in der Lavanttaler Hütte gedreht – aber nicht nur von ATV. Auch ProSieben drehte dort für "Forsthaus Rampensau Germany". Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.