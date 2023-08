Die Kärntner Schlager-Queen aus dem Bezirk St. Veit, Daniela Koch, hat wieder den Weg nach Wolfsberg gefunden und arbeitet gerade an neuen Songs. Seit einem Jahr ist sie beim Wolfsberger Musiklabel KaraMedia rund um Charly Raneg und Michaela Schliefni unter Vertrag und hat in dieser kurzen Zeit schon drei Songs und Musikvideos veröffentlicht. Sogar ein Fanclub hat sich gegründet und Koch war zu Gast in Radio und Fernsehsendungen und begeistert zudem bei Liveauftritten das Publikum.

"Unglaublich eigentlich, dass wir es geschafft haben, mit allen Songs ins Radio zu kommen. Mein Team leistet hier eine so großartige Arbeit und dass ich beim zweiten und dritten Song sogar selbst zur Songwriterin wurde, freut mich sehr. Singen ist meine große Leidenschaft", sagt die Görtschitztalerin über ihren Erfolg. Ihr erster Song "Eines Tages" erschien 2022.

Produktion in Wolfsberg

Die Ideen der Künstlerin werden im Wolfsberger Tonstudio von Charly Raneg verfeinert. "Eigentlich wird heute vorrangig sehr kostenintensiv mit großen Teams produziert", erzählt Produzent Raneg. Für die Produktion mit Daniela Koch ändert er aber seine Vorgehensweise: "Ich möchte hier lieber meinen eigenen Weg gehen. Wenn man so lange als Musiker mit so vielen unterschiedlichen Bands die Welt bereist, weiß man genau, was das Publikum hören möchte."

Erster Song ein Radiohit

Die St. Veiter Schlagersängerin Daniela Koch ist durch einen ORF-Beitrag, in dem Raneg porträtiert wurde, auf ihren jetzigen Produzenten aufmerksam geworden. Nach einem ersten Gespräch war sofort klar, dass es zu einer Zusammenarbeit kommt und so wurde Koch vom Wolfsberger KaraMedia-Team unter Vertrag genommen. "Dass eine Newcomerin gleich mit dem allerersten Song in die Radios kommt, ist bei dem großen Angebot an Songs und Künstlern heute kaum noch möglich. Dass wir das geschafft haben, zeigt, dass wir mit Daniela Koch den richtigen Riecher hatten und eine hochwertige Arbeit leisten", freut sich der Musikprofi über den Erfolg.

Charly Raneg und Daniela Koch im Tonstudio in Wolfsberg © KK/Privat

Das Wolfsberger Team hat neben Koch noch weitere Künstlerinnen und Künstler, unter anderem die beiden Wolfsberger Künstler Maschid oder Diana Rabitsch unter Vertrag. Michaela Schliefni, Produzentin bei KaraMedia, sieht sich als Stütze für Sängerinnen und Sänger: "Ich möchte nicht Managerin, sondern viel mehr eine Wegbereiterin und Trainerin sein. Es wird jungen Talenten unglaublich viel abverlangt im Musikbusiness. Die Künstler in ihrem menschlichen und gleichzeitig künstlerischen Wachstum zu unterstützen, ist die eigentliche Aufgabe."

Auftritt bei Feuerwehrfest

Daniela Koch hat den Sommer intensiv für die Vorbereitung des nächsten Songs genutzt und viele Stunden im Tonstudio im Lavanttal verbracht. Außerdem konnte die Schlagersängerin ihre Fans auch bei einigen Liveauftritten begeistert. Die nächste Chance, Koch live zu erleben, gibt es am 15. und 16. September in Krumpendorf beim Feuerwehrfest.

"Der Austausch mit meinen Fans ist für mich das Allerschönste. Ich bekomme so viele Rückmeldungen zu meinen Songs und freu mich, dass man mit Social Media heute den Austausch noch intensiver leben kann", erzählt Koch. Und auch der nächste Song stehe bereits in den Startlöchern.