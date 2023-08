Von "oligotroph" bis "eutroph" reicht das fünfstufige Benotungsschema des Kärntner Institutes für Seenforschung (kurz KIS), das alljährlich im Sommer in seinem Seenbericht die Wasserqualität der heimischen Gewässer bewertet. Das Zeugnis aus biologischer Sicht für die Seen in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg kann sich sehen lassen: Jeweils mit der Bestnote ausgezeichnet wurden der Klopeiner See sowie der Linsendorfer See. Beide Gewässer gelten als "oligotroph" – sind also sehr nährstoffarme Seen mit einer geringen organischen Produktion.