"Ein Tierarzt hat mir erzählt, wie es in Geflügelbetrieben in Polen aussieht. Da sind 30 Hühner mit insgesamt 60 Kilogramm Lebensgewicht pro Quadratmeter erlaubt. Da kann man nicht durchgehen. In Österreich haben wir die höchsten Standards weltweit. Bei der Produktion "Pro Planet" beziehungsweise "Fair zum Tier" werden 15 Hühner oder maximal 25 Kilogramm am Quadratmeter gehalten. Gesetzlich erlaubt sind 20 Hühner mit maximal 30 Kilogramm Lebendgewicht auf dieser Fläche. Durch diese Importe mit ungleichen Auflagen, obwohl Polen auch Mitglied in der EU ist, werden österreichische Geflügelproduzenten wirtschaftlich massiv unter Druck gesetzt", kritisiert Franz Dorner.