Harte Arbeit ist Stefan Breznik, der neben dem Brauhaus Breznik in Bleiburg auch den Campingplatz am Turnersee betreibt, gewöhnt. Doch in den vergangen Tagen sind er, Familienmitglieder und Mitarbeiter über sich hinausgewachsen. Denn aufgrund der jüngsten Unwetter mit Starkregen drohte ein seit Jahrzehnten bestehender Damm auf einem Nachbargrundstück des Campingplatzes zu brechen. Die Überschwemmung von mindestens 100 der 470 Stellplätze wäre die Folge gewesen.