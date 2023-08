94 Bezirke in ganz Österreich will der neue SPÖ-Chef Andreas Babler in den nächsten Wochen im Rahmen seiner SPÖ-Comeback-Tour besuchen, nachdem er zuletzt selbst auf Urlaub war. Der Auftakt erfolgt Freitag und Samstag in Kärnten. "Politik darf nicht nur in irgendwelchen Hinterzimmern stattfinden. Sie lebt von Gesprächen und von unserem Austausch miteinander", schreibt Babler auf Facebook. Er will also die Kärntner Bevölkerung treffen, deren Anliegen hören, will die SPÖ "zur modernen Mitmach-Partei machen". Rote Funktionäre und Mitglieder sollen vorort mit dabei sein. Nur in Klagenfurt ist im Vorfeld des Besuchs des Altstadtzaubers am Samstag ein eigener Funktionärstermin mit dem SPÖ-Landtagsklub und dem Gemeinderatsklub angesetzt.